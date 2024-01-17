Motokuryenin ölümüne ödül gibi ceza gelmişti: Adalet Bakanı'ndan ilk açıklama

Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:34

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a 27 bin 300 lira para cezası verilmesiyle ilgili konuşan Tunç, şunları söyledi:

"Somali Cumhurbaşkanının oğlu asli kusurlu, diğeri tali kusurlu adli tıp raporuna göre. Şikayetçi de şikayetinden vazgeçti. Verilen hapis cezasının paraya çevrilmesi herhalde eleştiriliyor. Tabi bu mahkemenin takdiri, taksirle işlenen bir suç. Diğer yandan şikayetçinin de vazgeçmiş olması nedeniyle böyle bir sonuç çıktı ortaya. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından mahkemenin verdiği karar bu yönde oldu.”