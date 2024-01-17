Motokuryenin ölümüne ödül gibi ceza gelmişti: Adalet Bakanı'ndan ilk açıklama

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında konuşan Adalet Bakanı Tunç, "Şikayetçinin de vazgeçmiş olması nedeniyle böyle bir sonuç çıktı ortaya” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:34
Motokuryenin ölümüne ödül gibi ceza gelmişti: Adalet Bakanı'ndan ilk açıklama
Abone Ol google-news
Player Alanı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a 27 bin 300 lira para cezası verilmesiyle ilgili konuşan Tunç, şunları söyledi: 

"Somali Cumhurbaşkanının oğlu asli kusurlu, diğeri tali kusurlu adli tıp raporuna göre. Şikayetçi de şikayetinden vazgeçti. Verilen hapis cezasının paraya çevrilmesi herhalde eleştiriliyor. Tabi bu mahkemenin takdiri, taksirle işlenen bir suç. Diğer yandan şikayetçinin de vazgeçmiş olması nedeniyle böyle bir sonuç çıktı ortaya. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından mahkemenin verdiği karar bu yönde oldu.”


Yunus Emre Göçer Yılmaz Tunç Somali

İlgili Haberler

Motokurye Yunus Emre Göçer'in katili, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a verilen cezaya tepki yağıyor

Motokurye Yunus Emre Göçer'in katili, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a verilen cezaya tepki yağıyor
Çanakkale Valiliği’nden 3 ilçe için motokurye kararı

Çanakkale Valiliği’nden 3 ilçe için motokurye kararı
Yolcu minibüsüyle çarpışan motokurye hayatını kaybetti

Yolcu minibüsüyle çarpışan motokurye hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler