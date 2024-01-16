Motokurye Yunus Emre Göçer'in katili, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a verilen cezaya tepki yağıyor

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a 27 bin TL para cezası verilmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:02
Motokurye Yunus Emre Göçer'in katili, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a verilen cezaya tepki yağıyor
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Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılandığı davada karar açıklandı. 

Mahkeme, sanık Mohamed Hassan Shaikh Mohamud'un, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 

Cezaya 'iyi hal' indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay'a indiren mahkeme bunu da 27 bin 300 TL adli para cezasına çevirdi.

TEPKİ YAĞDI

Mohamud için verilen 27 bin liralık para cezasına sosyal medyada tepki yağdı.

Söz konusu karar için "kar parası" değerlendirmesinde bulunulurken, gelen bazı tepkiler şu şekilde:



Somali Yunus Emre Göçer

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