Motokurye Yunus Emre Göçer'in katili, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a verilen cezaya tepki yağıyor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:02

Güncelleme: 16.01.2024 - 14:02

Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, sanık Mohamed Hassan Shaikh Mohamud'un, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Cezaya 'iyi hal' indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay'a indiren mahkeme bunu da 27 bin 300 TL adli para cezasına çevirdi.

TEPKİ YAĞDI

Mohamud için verilen 27 bin liralık para cezasına sosyal medyada tepki yağdı.

Söz konusu karar için "kar parası" değerlendirmesinde bulunulurken, gelen bazı tepkiler şu şekilde:





Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shaikh Mohamud 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırıldı



Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak (!) cezayı 2 yıl 6 ay'a indirdi yetmedi bu cezayı da para cezasına çevirerek 27 bin 300 tl adli para cezasına ve… https://t.co/f3RbRzqjmF — Murat AĞIREL (@muratagirel) January 16, 2024

Göstermelik yargılama, göstermelik ceza.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen hapis cezası 27 bin 300 TL para cezasına çevrildi.

Bir insan öldürmenin cezası sadece 900 dolar!

Tweet atanın bile tutuklandığı ülkede gencecik bir insanı öldürmenin cezasızlığı.

Hem insanlık hem… pic.twitter.com/WR7ZYm73Tu — Veli Ağbaba (@veliagbaba) January 16, 2024

Yunus Emre Göçer’in ölümüyle sonuçlanan kazada Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu için bugün mahkemenin verdiği karar bir kez daha vicdanları kanatmıştır.



Yurt dışına çıkış yasağı kararına rağmen şahsın kaçmasında ihmali olanlar, bu memurlara tutanağı düzenleme emrini veren… pic.twitter.com/R8B84TWgAu — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) January 16, 2024

Somali Cumhurbaşkanının katil oğluna AKP adaletinin verdiği ceza 884 dolar! — orhan aydın (@orhanaydin6) January 16, 2024

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, kurye Yunus Emre Göçer'i öldürmekten 27 bin 300 TL para cezası aldı. En azından göstermelik olarak birkaç ay içeride yatırılacağını düşünüyordum. Ama öyle bile yapmadılar. Ara celsede gizlice Türkiye'ye getirilip savunması alındı, serbest bırakıldı.… — Alican Uludağ (@alicanuludag) January 16, 2024

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'de bir kuryeyi ezip öldürmesinin cezası 884 dolar.

Ekonominin de, hukukun da, siyasetin de ederi bu işte! — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) January 16, 2024