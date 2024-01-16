Son Dakika... Motokuryenin öldüğü davada karar: 'İyi hal' indirimi geldi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:22

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:08

Mahkemeye gelen sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud geçen cuma günü ifadesini verdikten sonra hakkındaki yakalama ve yurtdışı çıkış yasağı kararları kaldırılarak serbest bırakılmıştı. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yunus Emre Göçer’in babası Metin Göçer'in avukatı hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı.

Duruşma, hakimin sanığın mahkemeye gelerek ifade verdiğini belirtmesiyle başladı. Öznur Göçer'in de mazeret sunarak mahkemeye gelmediği kaydedildi.

BABA GÖÇER'İN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer'in avukatı, mahkemedeki beyanında, "Metin Göçer Yunus Emre Göçer'in babasıdır. Müvekkilin şikayeti vardır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Davaya da katılma talebimiz vardır" dedi.

Mahkeme, Metin Göçer'in duruşmaya katılma talebinin kabul edilmesine karar verdi. Sanık avukatları, yazılı savunma dilekçesi sunduklarını belirterek, bu aşamada söyleyecekleri bir şey olmadığını belirtti.

SAVCI CEZALANDIRMA İSTEDİ

Savcı, mütalaasında olayı anlatarak dosyaya giren raporlara değindi. Savcı, Mohamud'un, Yunus Emre Göçer'in taksirle ölümüne neden olduğunu kaydetti. Göçer'in yeterli ayna kontrolü yapmadığını kaydeden savcı, 80 km hız olan yolda duracak şekilde yavaşladığını ve dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunarak tali kusurlu olduğunun anlaşıldığını belirtti. Savcı, sanığın ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

"OLAY KAZADAN İBARETTİR"

Sanık avukatı, mahkemeye sundukları savunmayı tekrar ettiklerini söyledi. Sanık avukatı, “Sonuçları itibariyle üzücü olan bu olay kazadan ibarettir” diyerek lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Sanık avukatı, Göçer'in yakınlarının acısını paylaşıp sarmaya çalıştıklarını, bu konuda da başarılı olduklarını söyledi.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mohamed Hassan Shaikh Mohamud'un, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 2 yıl 6 ay'a indirdi.

Mahkeme, bu cezayı da para cezasına çevirerek 27 bin 300 tl adli para cezasına ve sanığın 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına karar verildi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer'in avukatı, duruşma sonrasında adliye önünde yaptığı açıklamada mahkemenin kararına itiraz edeceklerini ve davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih’te, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in (38) sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plakalı aracıyla çarpması sonucu Göçer ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

Polis tutanağında ‘motokurye hatalı gösterildiği’ için Mohamud, karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise sanık Mahmut, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti. Ancak sanığın 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği anlatılıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.