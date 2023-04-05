Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:05

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:05

Hacettepe Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İş sahibi olmak isteyen yurttaşlar, "Hacettepe Üniversitesi personel mi alacak? Hacettepe Üniversitesi ne kadar sözleşmeli personel alacak? Başvuru nasıl yapılır?" gibi soruları arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Hacettepe Üniversitesi ne kadar sözleşmeli personel alacak? Hacettepe Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi branşlarda personel alınacak? İşte ayrıntılar...

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NE KADAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK?

Hacettepe Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (621) sözleşmeli personel alınacaktır. (Eczacı alımı için sözlü sınav yapılacaktır.)" ifadelerine yer verildi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALACAK?

Büro Personeli - Ön linsan ve Lisans - (20 Kadın - 30 Erkek)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - Ön Lisans - (6 Kadın - 10 Erkek)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - Orta Öğretim - (9 Kadın - 19 Erkek)

Destek Personeli (Şoför) - Orta Öğretim - (4 Erkek)

Destek Personeli (Yemek Hizmetleri) - Ön Lisans - (7 Erkek)

Destek Personeli (Yemek Hizmetleri) - Ortaöğretim - (6 Erkek)

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) - Ortaöğretim - (27 Kadın)

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) - Ortaöğretim - (163 Erkek)

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) - Ortaöğretim - (7 Kadın)

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) - Ortaöğretim - (13 Erkek)

Destek Personeli (Berber) - Ortaöğretim - (1 Erkek)

Destek Personeli (Gassal) - Ortaöğretim - (1 Kadın)

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onarım) - Orta Öğretim - (21 Erkek)

Sağlık Personeli - Ön Lisans - (276 Kadın/Erkek)

Çözümleyici, Sistem Programcısı - Lisans - (1 Kadın/Erkek)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

1. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

2. Destek Personeli/Basit Bakım ve Destek Personeli/Yemek Hizmetleri pozisyonuna başvuranlar için gereken Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.

3. E-Devlet üzerinden alınan tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi”.

4. Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge.

5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)

- Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

- Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını 05.04.2023-19.04.2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Hacettepe Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir.

- Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 19.04.2023 sona erecektir.