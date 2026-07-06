Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı PGM 15 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.