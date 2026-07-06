Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adalet Bakanlığı PGM 15 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı PGM 15 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

6.07.2026 15:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Adalet Bakanlığı PGM 15 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 15 bin personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı PGM 15 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı PGM 15 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.

İlgili Konular: #personel alımı #Adalet Bakanlığı #Personel Genel Müdürlüğü

İlgili Haberler

Ankara Söğütözü metrosu kapalı mı? 6-7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi metro durakları kapalı?
Ankara Söğütözü metrosu kapalı mı? 6-7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi metro durakları kapalı? 36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da hangi metro duraklarının geçici olarak kapatılacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ankara Söğütözü metrosu kapalı mı? 6-7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi metro durakları kapalı?
Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi dünya liderlerinin de programları netleşmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya vardıktan sonra ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceği öğrenildi. Peki, Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak AKOM'un raporuna göre, 9 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.