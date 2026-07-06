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Ankara Söğütözü metrosu kapalı mı? 6-7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi metro durakları kapalı?

Ankara Söğütözü metrosu kapalı mı? 6-7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi metro durakları kapalı?

6.07.2026 14:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara Söğütözü metrosu kapalı mı? 6-7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi metro durakları kapalı?

36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da hangi metro duraklarının geçici olarak kapatılacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ankara Söğütözü metrosu kapalı mı? 6-7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi metro durakları kapalı?
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Ankara'da düzenlenecek uluslararası zirve nedeniyle Ankara Valiliği ve EGO ulaşıma ilişkin peş peşe uyarılar yayımlarken, vatandaşlar ANKARAY Bahçelievler ile M2 Çayyolu metrosundaki Söğütözü istasyonunun hizmet durumunu yakından takip ediyor. Peki, Ankara Söğütözü metrosu kapalı mı? 6-7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi metro durakları kapalı? İşte ayrıntılar...

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SÖĞÜTÖZÜ METROSU KAPALI MI?

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak ulaşım düzenlemelerini açıkladı. Buna göre metro ve ANKARAY seferleri normal tarifeyle devam edecek. Ancak güvenlik tedbirleri kapsamında 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler ile Metro Söğütözü istasyonlarında yolcu iniş ve binişine izin verilmeyecek.

İlgili Konular: #metro #ANKARAY #NATO zirvesi

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