Adalet Bakanlığından 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan avukat için savcılığa yazı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir yurttaşın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"TAHLİYE OLMASI HALİNDE İVEDİ OLARAK BİLGİ VERİLMESİNİ..."

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, Saldıroğlu'yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanına hakaret suçundan şüpheli Burak Saldıroğlu hakkındaki düşünce örneği dosyasıyla birlikte yazımız ekinde gönderilmiştir. Gereğinin ifası ile tutuklunun tahliye olması halinde ivedi olarak bilgi verilmesini, ayrıca yapılan yargılama sonucunda kararın kesinleşmesi durumunda kesinleşmiş karar ve kesinleşme şerhinin bir örneğinin gönderilmesini rica ederim."

"HUKUKSUZLUĞU MÜCADELE VE DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ"

Saldıroğlu'nun avukatı Mehmet Turgay Bilge, savcılığa gönderilen yazıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Avukat Burak Saldıroğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 21 gündür Silivri'de tutuklu. Tutuklama kararında Cumhurbaşkan için kullandığı 'Erdoğan'ın aklı yerinde olsaydı...' ifadesi gerekçe gösterildi.

Soruşturmada toplanacak herhangi bir delil olmadığı ve faal avukat olan Burak Saldıroğlu'nun sabit ikametgahı ve Çağlayan Adliyesine 100 metre mesafede ofisi bulunduğu halde, kuvvetli suç ve kaçma şüphesi ile tutuklama kararı verildi.

TCK m. 299'da düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan dava açılabilmesi için Adalet Bakanlığının kovuşturma izni alınması gerekiyor.

Adalet Bakanlığından Burak Saldıroğlu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen izin üst yazısında 'Tutuklunun tahliye olması halinde ivedi bilgi verilmesi' istendiğini gördük.

Bu izin prosedürü tek yönlü bir işlem olup, bakanlığın izni vermesinden sonra yürütülecek yargı faaliyetine ilişkin hiçbir yetki ve sorumluluğu yoktur. Buna rağmen müvekkilimizin tahliye edilmesi halinde bakanlığa bilgi verilmesinin istenmesi, TCK 299'dan dolayı yapılan tutuklama ve yargılamaların Adalet Bakanlığınca özel olarak izlendiği ve yönlendirildiği izlenimini doğurmaktadır.

En azından böyle bir izleme yapılıyormuş gibi gösterilerek savcı ve hakimler üzerinde baskı oluşturmanın amaçlanması söz konusu olabilir.

Yargının bağımsızlığından söz etmenin artık imkânsız hale geldiği bugünlerde, elimizde hukuk devleti adına savunabilecek çok az şeyimizin kaldığının farkındayız. Ülkenin özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü mücadelesini bağımsız avukatlar olarak vermeye devam ediyoruz.

Müvekkilimiz Burak Saldıroğlu'na yöneltilen hukuksuzluk sürecini de bu mücadele ve dayanışmayla aşacağız."

"BU REZALETİ KİM AÇIKLAYACAK?"

Saldıroğlu'nun avukatlarından Mehmet Can Seyhan ise "Nihayet avukat Burak Saldıroğlu'nun tutukluluğunun 20. gününde Adalet Bakanlığı izin prosedürünü tamamladı. Ancak bakanlığın savcılığa gönderdiği üst yazıda 'Tahliye olması halinde ivedi bilgi verilmesi' istenmiş. Bu ne demek oluyor? Bakanlık, eksiklik bulunmayan, tamamlanmış dosyada tam davanın açılması ve tahliye beklenirken savcılığa, mahkemelere avukat Burak Saldıroğlu'nu salmayın mı diyor? Sadece söylediği sözler sebebiyle haksız ve hukuksuz olarak bir avukatı daha ne kadar hapsetmeyi planlıyorsunuz? Bu rezaleti kim açıklayacak?" diye konuştu.

"YARGIYA SİYASİ TALİMAT BELGELENDİ"

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün de "Yargıya siyasi talimat belgelendi. Resmi yazışmalarda 'Rica ederim' üst makam tarafından kullanılır. Kimin tahliye olup olmadığı Adalet Bakanlığını ilgilendirmez. Türkiye'de yargı bağımsız değildir" dedi.