Adalet isyanı yine dinmedi: Çorlu Tren Katliamı davası 23 Kasım’a ertelendi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:53

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:54

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı’nın 15'inci duruşması görüldü.

Duruşma öncesi, katliamda yakınlarını kaybeden aileler “Kaza değil cinayet”, “Katiller halka hesap verecek” sloganlarıyla davanın görüldüğü Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne yürüyüş düzenledi.

Duruşmada, ailelerin avukatı Akçay Taşçı, şikayet dilekçesinde, “TCDD Genel Müdürlüğü seviyesindeki bir kısım yöneticiler ve bu kişilere de yöneticilik eden bir kısım siyasetçiler” ifadesini kullandıklarını, savcının ise bu kişileri tespit etmesi gerekirken dosyadan isim bile alamadıklarını söyledi. Taşçı, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü nezdinde ismi dışında her şeyi ortaya konulmuş kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ederiz” dedi.

Mahkeme ise dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesi, üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yeniden bilirkişi ile keşif taleplerini reddetti.

Dava bir sonraki duruşma 23 Kasım’da görülmek üzere ertelendi.