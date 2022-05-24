Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz, Cumhuriyet'e konuştu: Üçüncü ittifakla ilgili çalışmalar başladı

24 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet'e verdiği röportajda eski başbakan Tansu Çiller’in kendisinden partiyi devretmesini talep ettiğini açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, bu teklifi reddetmesinin ardından AKP ve MHP’li isimlerden, “Bırakın bu işi, vazgeçin” diye tehditler aldığını söyledi.

Cumhuriyet TV'ye tekrardan konuşan Öz, hem kendisine gelen tehditlerle hem de üçüncü ittifak çalışmalarıyla ilgili konuştu.

"MEYDANA ÇIKARSAK SÖYLEYECEĞİ SÖZ KALMAZ"

Tehditlerin genellikle sosyal medyadan geldiğini anlatan Öz, ağır ithamların ve sinkaflı cümlelerin kendisine yöneltildiğini anlattı. AKP'nin korkulu rüyasının merkez sağda başka bir siyasi oluşum olduğunu söyleyen Öz, "Biz meydana çıkarsak bunların söyleyeceği söz kalmaz. Biz merkez sağ gelenekten geliyoruz. Bizleri sindiremediler. Merkez sağın Atatürkçü partisiyiz. Korkulu rüyaları biziz. İstedikleri kadar kavga etsinler" dedi.

"KORUMASIZ DOLAŞMA"

Gelen mesajların içeriğiyle ilgili de konuşan Öz, kendisine "Ayağını denk al, dışarıda korumasız dolaşma gibi" yazıların yazıldığını söyledi. Ne mafyayla ne de şantajla işlerinin olmadığını belirten Öz, Cumhuriyet'le yaptığı röportajın bu tehditleri tetiklemiş olabileceğini dedi ve ekledi: "Bu Tansu Çiller meselesini kapatmak istiyorum çünkü hayır cevabını verdik. Bizim partimiz satılık değil."

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Merkez sağda bir ittifakın içine girdiklerini belirten Öz, "3. ittifak kurulacak. Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz. Söke söke alacağız. 3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar" ifadelerini kullandı.