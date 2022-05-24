Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz, Cumhuriyet'e konuştu: Üçüncü ittifakla ilgili çalışmalar başladı
Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, partisine ve kendisine gelen tehditlerle ilgili Cumhuriyet'e konuştu. Üçüncü ittifak çalışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Öz, "Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet'e verdiği röportajda eski başbakan Tansu Çiller’in kendisinden partiyi devretmesini talep ettiğini açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, bu teklifi reddetmesinin ardından AKP ve MHP’li isimlerden, “Bırakın bu işi, vazgeçin” diye tehditler aldığını söyledi.
Cumhuriyet TV'ye tekrardan konuşan Öz, hem kendisine gelen tehditlerle hem de üçüncü ittifak çalışmalarıyla ilgili konuştu.
"MEYDANA ÇIKARSAK SÖYLEYECEĞİ SÖZ KALMAZ"
Tehditlerin genellikle sosyal medyadan geldiğini anlatan Öz, ağır ithamların ve sinkaflı cümlelerin kendisine yöneltildiğini anlattı. AKP'nin korkulu rüyasının merkez sağda başka bir siyasi oluşum olduğunu söyleyen Öz, "Biz meydana çıkarsak bunların söyleyeceği söz kalmaz. Biz merkez sağ gelenekten geliyoruz. Bizleri sindiremediler. Merkez sağın Atatürkçü partisiyiz. Korkulu rüyaları biziz. İstedikleri kadar kavga etsinler" dedi.
"KORUMASIZ DOLAŞMA"
Gelen mesajların içeriğiyle ilgili de konuşan Öz, kendisine "Ayağını denk al, dışarıda korumasız dolaşma gibi" yazıların yazıldığını söyledi. Ne mafyayla ne de şantajla işlerinin olmadığını belirten Öz, Cumhuriyet'le yaptığı röportajın bu tehditleri tetiklemiş olabileceğini dedi ve ekledi: "Bu Tansu Çiller meselesini kapatmak istiyorum çünkü hayır cevabını verdik. Bizim partimiz satılık değil."
"ÜÇÜNCÜ İTTİFAKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI"
Merkez sağda bir ittifakın içine girdiklerini belirten Öz, "3. ittifak kurulacak. Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz. Söke söke alacağız. 3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
- Acil serviste dehşet saçmıştı: İfadesi şaşırttı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan Şeyma Biran açıklaması
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Saray'ın Demirtaş planı
- Saray'ın Demirtaş planı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- Otomobil fiyatlarına dev zam!