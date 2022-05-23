Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'den dikkat çeken açıklama: 'Genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor'
Önceki haftalarda Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulunan Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, Tansu Çiller’in kendisine teklifte bulunduğunu açıklamıştı. Son olarak, Çiller’in, 'Partiyi devret' teklifini reddeden Öz, "MHP’den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor" diye konuştu.
Eski Başbakan Tansu Çiller’in teklifi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile üçüncü ittifak iddialarıyla gündemde olan Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Öz, önceki haftalarda Cumhuriyet'e verdiği röportajda Çiller’in kendisine teklifte bulunduğunu açıklamıştı.
"'İKİNCİ ADAM OL' DEDİ"
Öz, şöyle konuşmuştu:
"Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, ‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol’ dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi."
"TELEFONUMUZA MESAJ ATIYORLAR"
Vecdet Öz, son olarak Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuştu.
AKP kanadından sürekli “Bırakın bu işi, vazgeçin” diye tehditler geldiğini söyleyen Öz, "'Bu işlerle uğraşmayın, bırakın' diye tehditler geliyor. Sanal ortamda yazıyorlar, telefonumuza mesaj atıyorlar. Bunlardan bir çekincemiz, korkumuz yok. Biz kimseden korkmayız" dedi.
"MHP'DEN DE AK PARTİ'DEN DE TEHDİTLER GELİYOR"
"MHP’den de AK Parti’den de bu tarz, genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor" ifadelerini kullanan Öz, "Bu tehditlerin ardından suç duyurusu gibi hukuki adım atmayı düşündünüz mü?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:
"Asla öyle bir şey yapmayız. Biz korkmayız. Gelsinler yapsınlar ne yapacaklarsa. Biz Atatürkçü cumhuriyetçi, vatansever insanlarız. Korkarak siyaset yapılmaz."
Video Haberler
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
- Antalya'da katliam: 2 çocuğunu öldürdü
- '6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü' iddiası
- Ölüme davetiye çıkaran yolculuk: Sürücüler müdahale etti
- Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı!
- Jandarmadan 'kumar' operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- Yanlış kişiye ödeme yapan bankaya kötü haber
- Mbappe imzayı attı ortalık karıştı!
- 'Bu adamı kim terfi ettirdi?'
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- İstanbul’da kripto şoku: Binlerce lira buhar oldu
- Skandal 'Erdoğan' paylaşımı
- Doktorun mucizevi kurtuluşu: Acilin girişinde yığıldı