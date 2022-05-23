Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'den dikkat çeken açıklama: 'Genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:21

Eski Başbakan Tansu Çiller’in teklifi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile üçüncü ittifak iddialarıyla gündemde olan Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Öz, önceki haftalarda Cumhuriyet'e verdiği röportajda Çiller’in kendisine teklifte bulunduğunu açıklamıştı.

"'İKİNCİ ADAM OL' DEDİ"

Öz, şöyle konuşmuştu:

"Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, ‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol’ dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi."

"TELEFONUMUZA MESAJ ATIYORLAR"

Vecdet Öz, son olarak Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuştu.

AKP kanadından sürekli “Bırakın bu işi, vazgeçin” diye tehditler geldiğini söyleyen Öz, "'Bu işlerle uğraşmayın, bırakın' diye tehditler geliyor. Sanal ortamda yazıyorlar, telefonumuza mesaj atıyorlar. Bunlardan bir çekincemiz, korkumuz yok. Biz kimseden korkmayız" dedi.

"MHP'DEN DE AK PARTİ'DEN DE TEHDİTLER GELİYOR"

"MHP’den de AK Parti’den de bu tarz, genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor" ifadelerini kullanan Öz, "Bu tehditlerin ardından suç duyurusu gibi hukuki adım atmayı düşündünüz mü?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Asla öyle bir şey yapmayız. Biz korkmayız. Gelsinler yapsınlar ne yapacaklarsa. Biz Atatürkçü cumhuriyetçi, vatansever insanlarız. Korkarak siyaset yapılmaz."