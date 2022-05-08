Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Tansu Çiller, partinin başına geçmek istedi

08 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Son günlerde siyasete yönelik çıkışları ile gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller’in teklifi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile üçüncü ittifak iddiaları ile ilgili konularda Adalet Partisi ismi öne çıktı. Partinin kritik konulara ilişkin ne karar alacağı ise merak konusu olurken Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Çiller ile dostane bir ilişkisi olduğunu fakat kendisinin AKP ile yakınlığını tasvip etmediğini belirten Öz, Çiller’in kendisine teklifte bulunduğunu açıkladı.

"KAHVEYE DAVET ETTİ"

Öz, şunları söyledi: “Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, ‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol’ dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi.” Öz, “Ümit Özdağ’ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir” diyerek ittifaka açık kapı bıraktı.

"EN BÜYÜK HATAMIZ"

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Öz, “Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı altı parti ile sınırlandırmamalıydı. Dilinden Atatürk ve Cumhuriyeti düşürmeyen tüm partileri küçük büyük bakmaksızın toplamalıydı” dedi. Öz, 68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 6 Mayıs 1972’de idamına ilişkin de konuştu. Öz, “En büyük hatamız genç fidanların katledilmesidir. Onun ıstırabını yaşıyoruz” diye konuştu.