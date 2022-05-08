Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Tansu Çiller, partinin başına geçmek istedi
Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Öz, Tansu Çiller ile dostane bir ilişkisi olduğunu fakat kendisinin AKP ile yakınlığını tasvip etmediğini belirtti.
Son günlerde siyasete yönelik çıkışları ile gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller’in teklifi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile üçüncü ittifak iddiaları ile ilgili konularda Adalet Partisi ismi öne çıktı. Partinin kritik konulara ilişkin ne karar alacağı ise merak konusu olurken Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Çiller ile dostane bir ilişkisi olduğunu fakat kendisinin AKP ile yakınlığını tasvip etmediğini belirten Öz, Çiller’in kendisine teklifte bulunduğunu açıkladı.
"KAHVEYE DAVET ETTİ"
Öz, şunları söyledi: “Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, ‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol’ dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi.” Öz, “Ümit Özdağ’ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir” diyerek ittifaka açık kapı bıraktı.
"EN BÜYÜK HATAMIZ"
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Öz, “Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı altı parti ile sınırlandırmamalıydı. Dilinden Atatürk ve Cumhuriyeti düşürmeyen tüm partileri küçük büyük bakmaksızın toplamalıydı” dedi. Öz, 68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 6 Mayıs 1972’de idamına ilişkin de konuştu. Öz, “En büyük hatamız genç fidanların katledilmesidir. Onun ıstırabını yaşıyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- AKP'li Karaburun ile koruması Samet Ateş evleniyor
- Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!
- Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı