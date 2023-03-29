Adalet Sarayı önünde kayınvalidesini silahla yaralamıştı, tutuklandı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde Adalet Sarayı önünde kayınvalidesini silahla vurarak yaralayan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Karasu ilçesi Adalet Sarayı önünde kayınvalidesi A.Ö. ile E.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T., yanındaki silahla kayınvalidesini yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın yere yığılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
CEZAEVİNE KONULDU
Gözaltına alınan şüpheli ise Emniyet'teki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan E.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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