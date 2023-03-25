Denizli'de IŞİD operasyonu: 2 tutuklama
Denizli merkezli 7 ilde, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik 'terörizmin finansmanı ve kara para aklama' faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, PKK tarafından alıkonulan IŞİD yanlısı kadın ve çocuklar için maddi yardım toplayıp, bağlı oldukları örgüte gönderdikleri tespit edildi. Denizli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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