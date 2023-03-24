Mersin'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:21
Mersin'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Silifke ilçesinde faaliyet yürüten bir eğlence mekanında para karşılığı kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı, aracılık ve yer temin edildiği bilgisine ulaştı.

MEKAN TAKİBE ALINDI

Bunun üzerine çalışma yapan ekipler organize olarak insan ticareti suçunu işlediği öne sürülen şüphelileri tespit etmek için şahıslarla belirlenen mekanı takibe aldı.

Yapılan titiz takip ve araştırmalar ile elde edilen deliller sonucunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheli yakaladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda çerçevesinde 6 mağdur kadın kurtarılırken adreslerde yapılan aramada ise bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Mersin fuhuş Operasyon

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