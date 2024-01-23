Adalet ve Demokrasi Haftası başlıyor... Katledilen aydınlarımızı anıyoruz!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:42

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:42

Cumhuriyet aydınlarımızı andığımız Adalet ve Demokrasi Haftası yarın 31 yıl önce katledilen gazetemizin yazarı Uğur Mumcu’nun anmasıyla başlayıp, 31 Ocak’ta 34 yıl önce öldürülen Muammer Aksoy’un anmasıyla son bulacak.

İlk olarak saat 10.00’da Batıkent Metro’dan Uğur Mumcu Parkı’na yürünecek. Yürüyüş sonrası saat 11.00’de Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk bırakılacak. Saat 12.15’te Mumcu’nun katledildiği sokakta anısına türküler söylenecek, anıtına karanfil ve mum bırakılacak. Mumcu’nun Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başındaki anma ise saat 14.30’da.

Diğer etkinlikler ise şöyle:

25 OCAK PERŞEMBE: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı saat 14.00’te, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, “Eğitimde Dönüşüm ve Ne Yapmalı?” başlıklı panel, Eğitimİş saat 16.00’da “Medya ve Adalet, Demokrasi, Laiklik Mücadelesi” başlıklı söyleşi düzenleyecek. Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, söyleşiye konuşmacı olarak katılacak.

26 OCAK CUMA: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 12.00’de “Demokrasi ve Laiklik”, saat 14.00’te ise “100. Yılda Ülkemiz” paneli yapılacak. “2024 Türkiye’sinde Laiklik” paneli ise saat 16.30’da. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu katılacak. Saat 17.00’de düzenlenecek diğer bir söyleşide de yazarımız Prof. Dr. Ahmet Saltık konuşmacı olacak.

27 OCAK CUMARTESİ: Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te “Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesi” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 14.00’te ayrıca Laiklik Meclisi’nin düzenlediği “Laiklik Neden Yaşamsaldır?” başlıklı panel Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak. Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde “Türkiye’de Laiklik ve Laik Eğitim Mücadelesi” başlıklıklı panel ise saat 16.00’da.

28 OCAK PAZAR: “Kadın ve Laik Yaşam” söyleşisi-Yunus Emre Kültür Merkezi (Saat 14.00)

29 OCAK PAZARTESİ: Yazarımız Sinan Meydan, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, “Türkiye’de Eğitimde Devrim ve Karşı Devrim” başlıklı söyleşide saat 14.00’te konuşacak.

30 OCAK SALI: 29 Ekim Kadınları Derneği, Ankara CUMOK, Eğit-Der, İTÜ Birliği Derneği, İTÜ Evi’nde saat 14.00’te panel düzenleyecek.

31 OCAK ÇARŞAMBA: Gazetemizin yazarı Muammer Aksoy için gömütü başında saat 13.00’te anma yapılacak. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 14.30’da, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde ise saat 17.00’de “Muammer Aksoy’a Saygıyla” söyleşisi düzenlenecek. Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, saat 18.00’de Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “2024 Türkiye’sinde Adalet” başlıklı panele katılacak.

Öte yandan etkinlikler çerçevesinde gazetemizin yazarı Mustafa Balbay bugün saat 16.00’da Çankaya Belediyesi’nin Dalkılıç Parkı’ndaki yeni binasında, yarın ise Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde ADD’nin 14.00’te düzenleyeceği söyleşide konuşacak. Balbay, 28 Ocak pazar günü ise CHP Pursaklar İlçe Başkanlığı’nın saat 14.00’teki etkinliğine katılacak.