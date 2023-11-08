Adalet ve özgürlük Barış Pehlivan’ın hakkı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Meslektaşları Pehlivan’a destek mesajları paylaşırken “gazetecilik suç değildir” diyen herkes duruşma öncesi adliyeye davet edildi.

MÜTALAA BEKLENİYOR

Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz yargılamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Beraat etmesi halinde yeniden denetimli serbestlik kararı alınması ve bu durumda gazeteci Barış Pehlivan’ın tahliye edilmesi gündeme gelecek. Biz bu celse savunmalarımızı yapacağız. Savunma sonrası savcıdan esasa ilişkin mütalaa talep edeceğiz. Savcı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklarsa böyle bir durumda biz de mütalaaya karşı savunma yapacağız ve yargılamada hüküm aşamasına geçilmesi söz konusu olabilecek.”

Sosyal medyada “Barış’ın hakkı” etiketiyle atılan mesajlarda pek çok meslektaşından Pehlivan destek geldi. O mesajların bazıları şu şekilde:

Barış Terkoğlu: Yargıdaki güçlü bir ismin sadece dava açması Pehlivan’ın hapse atılmasına yetti. Yarın bu davanın duruşması var. Pehlivan beraat ederse, hapse atılmasına neden olan ve sadece görünür hikâyeyi anlattığı yazıya dayanan gerekçe de ortadan kalkacak.”

‘GAZETECİ NE YAZACAK?’

Tutuklu TRT Haber muhabiri Elif Akkuş: Hukuksuz bir yargılamayla cezaevindeyim. Meslektaşım Pehlivan ve sevdiklerimle en kısa zamanda “özgürlükte” buluşacağız.

İsmail Saymaz: Gazeteci dava dosyası yazmayacaksa ne yazacak? Adalet Barış’ın hakkı.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı: Pehlivan o dava kapsamında 9 Kasım’da hâkim karşısına çıkacak. Meslektaşımızın yanındayız!

RTÜK üyesi İlhan Taşcı: Kardeşim Barış gazeteciliği cellat hissizliğiyle değil, cerrah titizliğiyle yapan bir kalemdir. Özgürlük Barış’ın hakkı.