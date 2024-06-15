Adalıların İETT'ye 'minibüs' tepkisine polis müdahalesi: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:10

Güncelleme: 15.06.2024 - 15:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT Genel Müdürlüğü‘nün Adalar’da elektrikli minibüsler bugün seferlere başladı.

Adalar’ın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar vereceğini belirten Adalılara seferlere başlayan minibüslerin önüne geçerek seferleri engellemeye çalıştı. Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi, eylem üzerine 9 ada sakininin gözaltına aldığındığını duyurdu.

Mahallesini, ormanını, kıyısını savunanları değil yağmalayanları alın! #adalardaazmanminibüsistemiyoruz! https://t.co/ywB5fXHKRN — Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi (@HeybeliMahalle) June 15, 2024

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi'nden yapılan açıklamada, "İETT, adalıların tüm haklı ve yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada'ya minibüs getirdi! Hiçe sayılıyoruz! Trafiğe kapalı adalarda her gün trafik kazası oluyor. #AdalardaMinibüsİstemiyoruz! Ormanı mafyadan, yaya yolunu trafikten koruyacağız!" ifadeleri kullanıldı.