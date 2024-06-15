Adalıların İETT'ye 'minibüs' tepkisine polis müdahalesi: Gözaltılar var!

Adalılar, İETT’nin ada içi kullanım için alınan minibüs kararına tepki göstererek, "İETT, adalıların tüm haklı ve yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada'ya minibüs getirdi! Hiçe sayılıyoruz!" ifadelerini kullandılar. Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi, minibüslerin önünü kesen 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:10
Adalıların İETT'ye 'minibüs' tepkisine polis müdahalesi: Gözaltılar var!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT Genel Müdürlüğü‘nün Adalar’da elektrikli minibüsler bugün seferlere başladı.

Adalar’ın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar vereceğini belirten Adalılara seferlere başlayan minibüslerin önüne geçerek seferleri engellemeye çalıştı. Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi, eylem üzerine 9 ada sakininin gözaltına aldığındığını duyurdu.

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi'nden yapılan açıklamada, "İETT, adalıların tüm haklı ve yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada'ya minibüs getirdi! Hiçe sayılıyoruz! Trafiğe kapalı adalarda her gün trafik kazası oluyor. #AdalardaMinibüsİstemiyoruz! Ormanı mafyadan, yaya yolunu trafikten koruyacağız!" ifadeleri kullanıldı.


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