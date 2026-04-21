Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 'göreve iade' açıklaması

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Silivri'deki yargılamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karalar, tanıkları, sanıkları ve mağdurları dinlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Dün bana aktarıldığı kadarıyla mahkeme heyetinin itirafını geri çekmek isteyen, çelişkili konuşan bir itirafçıya, 'sizin ifadenizle insanlar tutuklu' gibi ifadeler kullandığını söylediler. Aslında bu çok önemli, davaların seyrini belirtmek açısından. Şöyle bir yorum yapmak çok mümkün olur, demek ki bir sürü suçsuz insan görmediği, duymadığı, şahit olmadığı bir olayla ilgili itirafta ya da iftirada bulunan insanların söylemleriyle tutuklu. Umarım çok kısa sürede hukuk tecelli eder arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşur."

Tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a ilişkin konuşan Karalar, "Başkanların tahliye olmasını umut ediyoruz. Hukuk ne karar verecek onu bilmiyoruz ama onların tahliyelerini ve bir an önce göreve dönmelerini bekliyoruz" dedi.

"ADANA ASLINDA HİÇBİR ZAMAN GÖRMEDİĞİ HİZMETLERİ GÖRDÜ"

Karalar, göreve iade edilme sürecine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Zeydan Karalar çok farklı bir belediye başkanı, çok farklı bir yönetici. Hayatı yöneticilikle geçmiş biri. Ben tam 65 yıldır yöneticilik yapıyorum. Çalışmadığım makam kalmadı. İşçiden, makine mühendisliğinden, vardiya şefliğinden, işletme şefliğinden, işletme müdürlüğünden, fabrika müdürlüğünden, genel müdür muavinliğinden, genel müdürlüğe kadar 12 sene. Dolayısıyla benim yöneticilik nosyonum hem eski hem de çok deneyimli. Bu deneyimi ben Adana’yı güzelleştirmek, Adana’ya hizmet etmek için kullandım. 12 yıldır da belediye başkanıyım. Bu çok deneyimimden dolayı Adana aslında hiçbir zaman görmediği hizmetleri gördü. Hep anlatıyorum, çok kötü şartlarda aldığımız belediyeyi çok iyi şartlara getirdik. Bir yönetici insanları yönetecek, onları çalıştıracak, bir de parayı yönetecek. İkisini birlikte yönetmeniz gerekiyor. Bunları biz çok iyi yaptığımız için borç batağına gömülmüş bir belediyeyi çıkarıp geliri düzgün, iyi çalışan, iyi hizmet eden bir belediye haline getirdik. Belediye başkanları göreve başlarken 5 yıllık performans programı yaparlar. 5 yılda ne yapacaklarını yazarlar, çizerler ve onu takip ederler. Ben de öyle biriyim.

Dolayısıyla 12 yıl belediye başkanlığı yapmış, Adana’da çok güzel işler yapmış, Adana’yı başka bir yerden alıp ileriye taşımış bir belediye başkanının görevde olmaması hem Adana için sıkıntı ve kayıp hem Adanalılar için kayıp, hem de ülke için kayıp. Biz de diyoruz ki, bizim de görevden uzaklaştırılmamız biliyorsunuz tutukluluk nedeniyle. Benim görevden 2 ay, 2 ay, 2 ay uzaklaştırılmam tutukluluk sebebiyledir. Tutukluluk ortadan kalktığına göre benim göreve dönmem gerekiyor. Şimdi birinci tutukluluk incelemesinde bakanlık buna karar vermedi. Umuyorum yeni bir tutukluluk incelemesinde olumlu bir karar verir. Biz de hem işimize hem Adana hizmetimize hem halkımıza kavuşuruz. Kent çok büyük kayıp yaşıyor."