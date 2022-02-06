Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 'Test sonucum pozitif çıktı'
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kişisel hesabından açıklama yaparak Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Karalar, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı.— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) February 6, 2022
Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız. pic.twitter.com/CJSkNU22oX
İlgili Haberler
- Covid-19'a yakalanmıştı, taksit taksit soyuldu
- Covid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı
- Adıyaman'da 340 ev Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe yıldızından mahrum kalacak!
- Hatayspor'da flaş ayrılık
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt
- Adana Demirsporlu kalecinin son durumu paylaşıldı
- İspanyol hoca oyundan memnun değil
- Kaçak avlanan üç kişi suçüstü yakalandı
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı koronovirüse yakalandı
- Afganistan-Pakistan arasında gerilim: 5 asker öldü
- Osman Korkmazel: Beşiktaş, zirveye tutunamadı
- 'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye olay yanıt