Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 'Test sonucum pozitif çıktı'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 20:37
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 'Test sonucum pozitif çıktı'
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Kişisel hesabından açıklama yaparak Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Karalar, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.




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