Adıyaman'da 340 ev Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı

06 Şubat 2022 Pazar, 04:38

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

340 EV KARANTİNA ALTINDA

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 340 ev karantinaya alındı.