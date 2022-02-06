Adıyaman'da 340 ev Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında 340 evde karantina başlatıldı.

(İHA)
06 Şubat 2022 Pazar, 04:38
Adıyaman'da 340 ev Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

340 EV KARANTİNA ALTINDA

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 340 ev karantinaya alındı.


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