Adıyaman'da 340 ev Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında 340 evde karantina başlatıldı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
340 EV KARANTİNA ALTINDA
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 340 ev karantinaya alındı.
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