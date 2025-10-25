Adana'da korku dolu anlar... Giyim mağazasına EYP atıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 08:02:00
Güncellenme:
DHA
Seyhan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir erkek giyim mağazasına atılan el yapımı patlayıcı (EYP) büyük bir gürültüyle patladı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, iş yerinin kapalı olması, olası bir faciayı önledi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, cadde üzerindeki bir erkek giyim mağazasına attığı EYP büyük bir gürültüyle patladı. Mahalle sakinleri büyük bir panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mağazanın çevresi güvenlik şeridiyle çevrilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri patlayıcının türü ve atılma yönüne dair delil çalışması yaptı. EYP'ye ait olduğu değerlendirilen parçalar, olay yerindeki çalışmanın ardından detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Saldırı sırasında mağazanın kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

