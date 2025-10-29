Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da feci kaza... 'Dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da feci kaza... 'Dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

29.10.2025 08:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da feci kaza... 'Dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Sultanbeyli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı’nda saat 01.45 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kartal’da denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 NSV 932 plakalı hafif ticari aracı durdurmak için uyarıda bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

POLİSE ATEŞ AÇTI, YARALI YAKALANDI

Polis ekiplerince takip edilen araç, Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından araçta bulunan Y.G. (21) olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Bu sırada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve kaçmaya çalışırken polise ateş açan kişi de yaralı olarak yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza yapan araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #polis #ölü ve yaralı

İlgili Haberler

Hakkari-Van karayolunda trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Hakkari-Van karayolunda trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı Hakkari’nin Van karayolu Zernek Barajı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Sakarya'da feci kaza... Otobüsle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Sakarya'da feci kaza... Otobüsle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! Hendek ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü O.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bartın'da korkunç kaza... İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Bartın'da korkunç kaza... İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var! Bartın’da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.