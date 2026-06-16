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Adana'da uzman çavuş barda çalışan 2 kişiye ateş açtı

Adana'da uzman çavuş barda çalışan 2 kişiye ateş açtı

16.06.2026 10:42:00
Güncellenme:
AA
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Adana'da uzman çavuş barda çalışan 2 kişiye ateş açtı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barda tartıştığı 1'i kadın 2 çalışanı tabancayla yaralayan uzman çavuş Mehmet C. tutuklandı.
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Adana Çınarlı Mahallesi'ndeki barda dün, çalışanlar Berfin Buse S. ve Muhammet Ş. ile müşteri Mehmet C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tabancayla ateş ederek 2 çalışanı yaralayan Mehmet C. kaçmaya çalışırken trafik polislerince yakalandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve uzman çavuş olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Konular: #Adana #uzman çavuş

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