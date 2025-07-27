Adana’daki orman yangınları: 3 kişi tutuklandı

Adana Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada üç ilçede yangına sebep olduğu öne sürülen 3 şüphelinin tutuklandığı duyuruldu.

Adana Orman İşletme Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aladağ ilçesinde Kökez ve Çataloluk, Kozan ilçesinde Henüzçakırı, Sarıçam ilçesinde ise Yarımca Mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ekiplerin hızlı müdahale ettiği, ’Yeşil Vatan Kahramanları"nın soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınları söndürmeye, gönüllüler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de destek verdi. Yangına sebep oldukları tespit edilen 3 kişi tutuklandı" denildi.

Adana Orman İşletme Müdürlüğü, yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak şöyle devam etti:

"Ateş yakmayalım, Yeşil Vatan’ı hep birlikte koruyalım. Duman ya da ateş gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayalım. Millet, devlet, vatan nöbetindeyiz."