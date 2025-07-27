Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana’daki orman yangınları: 3 kişi tutuklandı

Adana’daki orman yangınları: 3 kişi tutuklandı

27.07.2025 10:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Adana’daki orman yangınları: 3 kişi tutuklandı

Adana’nın Aladağ, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken, yangına sebep olduğu öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Adana Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada üç ilçede yangına sebep olduğu öne sürülen 3 şüphelinin tutuklandığı duyuruldu.

Adana Orman İşletme Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aladağ ilçesinde Kökez ve Çataloluk, Kozan ilçesinde Henüzçakırı, Sarıçam ilçesinde ise Yarımca Mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ekiplerin hızlı müdahale ettiği, ’Yeşil Vatan Kahramanları"nın soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınları söndürmeye, gönüllüler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de destek verdi. Yangına sebep oldukları tespit edilen 3 kişi tutuklandı" denildi.

Adana Orman İşletme Müdürlüğü, yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak şöyle devam etti:

"Ateş yakmayalım, Yeşil Vatan’ı hep birlikte koruyalım. Duman ya da ateş gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayalım. Millet, devlet, vatan nöbetindeyiz."

İlgili Konular: #Adana #orman yangını

İlgili Haberler

Son dakika... Ankara'da ODTÜ ormanı yakınında korkutan yangın: Kontrol altına alındı!
Son dakika... Ankara'da ODTÜ ormanı yakınında korkutan yangın: Kontrol altına alındı! Son dakika haberi... Ankara'da bulunan Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Öte yandan yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
2 il için 'yüksek sıcaklık ve orman yangını' uyarısı
2 il için 'yüksek sıcaklık ve orman yangını' uyarısı Kastamonu ve Muğla Valilikleri "sıcak hava ve orman yangını riski" için uyarılarda bulundu. Açıklamalarda Açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Orman yangınları nedeniyle Bursa ve Karabük'te bazı yollar trafiğe kapatıldı
Orman yangınları nedeniyle Bursa ve Karabük'te bazı yollar trafiğe kapatıldı Bursa’nın Gürsu ilçesi ile Karabük-Eskipazar-Ankara yolunun bazı kesimleri orman yangınları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.