Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
Adana'da alınan kararla, 11 Ekim tarihinden itibaren halin cuma günleri kapatılması kararlaştırıldı. Söz konusu karara karşı imza toplayan esnaf söz konusu karardan geri adım atılması gerektiğini ifade etti.
Adana Kabzımallar Esnaf Odası, 11 Ekim tarihinden itibaren cuma günleri halin kapatılmasına karar verdi.
Söz konusu kararda uygulamanın 7 ay süreceği ifade edildi. Karara itiraz eden esnaf ve yetkililer karşı karşıya geldi.
Cumhuriyet konunun taraflarına ulaştı. Konuştuğumuz bir esnaf, bu kararla esnafın zarar edeceğini ticaret yaptıkları tüm kentlerde cuma günü çalışıldığını söyledi.
"GERİ ADIM ATILMALI"
Bu karara karşı imza toplayan esnaf söz konusu karardan geri adım atılması gerektiğini ifade etti.
Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan ise “Esnaf arkadaşların ortak kararıyla böyle bir karar aldık. İmza toplandı. Memnuniyetsizlikler olabilir. Çoğunluk onay verdi” dedi.
İşte Cumhuriyet'in ulaştığı karar ve o karara tepki:
Etiketler: #Adana
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