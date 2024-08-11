Adana Havalimanı'nın 87 yıllık hizmeti son buldu: Altyapı araçları Çukurova Havalimanı'na taşınıyor

Yayınlanma: 11.08.2024 - 13:33

Güncelleme: 11.08.2024 - 13:33

Adana’da 87 yıllık yolcu taşımacılığı hizmeti son bulan Adana Havalimanı’ndaki Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri’ne ait altyapı araçları, TIR’larla Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşınmaya başladı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle dün hizmete açıldı.

Gece yarısı son seferini gerçekleştiren 87 yıllık Adana Havalimanı ise 10 Ağustos itibarıyla yolcu uçuşlarına kapandı.

Kentte, hizmete başladığı 1937 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ev sahipliği yapan Adana Havalimanı’nda, dün gece saatlerinde taşınma işlemleri başladı. Türkiye’de hizmette olan en eski kamu havalimanı olma özelliği de taşıyan Adana Havalimanı’nda TGS Yer Hizmetleri’ne ait tüm altyapı araçları, konteyner ve TIR’lar ile yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşınacak.

"BU İŞ BURADA BİTMEDİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açılışta Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın ticari uçuşlar için kullanılacağını; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmaların ise Adana Havalimanı’nda yapılacağını belirtmişti.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin ise karara tepki gösterdi. Şevkin, Adana Havalimanı'nın kapatılmasının yanlış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"An itibariyle Adana Şakirpaşa Havalimanı yolcu uçuşuna kapatıldı. 2013 yılından bu yana yanlışlığın karşısında durdum. Son ana kadar mücadeleyi elden bırakmadım.

Bu iş burada bitmedi. Adanalı bunu unutmaz. İktidara geleceğiz ve Adana Şakirpaşa Havalimanını yeniden açacağız."