TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu: ‘6 Şubat’tan ders alınmadı’
Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat’ta büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açan depremin ikinci yıldönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.
Türkiye coğrafyasının deprem riski altında olduğu belirtilen açıklamada, ülkeyi yönetenlerin yaşanan depremlerden gerekli dersi almadığı ve almamakta da ısrarcı davrandığı belirtildi.
‘AFET YÖNETİLEMİYOR’
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Türkiye de yıkıcı deprem tekerrür periyodu neredeyse on ila on beş yıl arasında değişmektedir. Kaçak yapılaşma, plansız ve çarpık kentleşme, ardı ardına çıkarılan imar afları, binaların periyodik kontrollerinin yapılmaması, kentlerin yapı risk haritalarının oluşturulmaması vb. birçok neden oalsı depremlerin sonuçlarının da 6 Şubat depremlerinden farklı olmayacağını göstermiştir. Deprem olduktan sonra değil, olmadan önce tedbir alınması gereken bir doğal afettir. 6 Şubat depremlerinden sonra yaşananlar arama kurtarma faaliyetlerinin yetersiz kaldığı, geçici ve kalıcı barınmanın, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksadığı ve afetin yönetilemediğini gözler önüne sermiştir. Deprem gerekçe gösterilerek riskli alan ve acele kamulaştırma kararlarıyla; afet ve kriz koşulları fırsat ve ranta dönüştürmüştür."
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