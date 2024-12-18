Adana merkezli FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar: Kuryeler aracılığıyla üyelere para transferi!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:24

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:25

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanan bir kişinin örgütün sözde Adana finans sorumlusu olduğu ve 4 ildeki kuryeler aracılığıyla üyelere para aktardığı belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 11 Aralık'ta Adana, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'inin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

KURYELERLE DOLAR GÖNDERMİŞ

Buna göre, şüphelilerden M.Y'nin örgütün sözde Adana finans sorumlusu olduğu, bu kişiye Almanya'ya kaçan "mahrem imamlar" tarafından örgütü "diri tutmak" ve FETÖ'ye yeni elemanlar kazandırmak için kuryeler aracılığıyla dolar cinsinde para gönderildiği tespit edildi.

Türkiye'ye getirilen paraların da Adana, İstanbul, Manisa ve Gaziantep'teki kuryeler aracılığıyla Adana'daki medikal şirketinden finans ağını yöneten M.Y'ye ulaştırıldığı saptandı.

Kuryelerin internet bazlı sohbet programları aracılığıyla iletişim kurdukları, şifreli yazışmalar yaptıkları, yazışmalarını bazı yazılımları kullanarak anında sildikleri ve kullandıkları iletişim cihazlarını sık sık değiştirdikleri tespit edildi.

Tutuklanan kuryeler arasındaki O.G'nin yurt dışına kaçan örgütün sözde Adana il imamı B.G'nin yeğeni olduğu ve amcasının örgütsel faaliyetler için gönderdiği paranın transferinde rol oynadığı belirtildi.

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezaları istinaf aşamasında olan ve yurt dışına kaçma hazırlığındayken örgütün düzenlediği sahte Belçika kimlikleriyle yakalanan S.T. ve eşi H.T'nin bir süre önce mal varlıklarını satarak örgüte aktardıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, zanlılardan 5’inin banka hesaplarında yaptıkları incelemelerde yaklaşık 5 milyon liralık şüpheli para transferi yapıldığını belirledi.

OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Aralık'ta Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiği tespit edilmişti.

Adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirilmişti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, S.T. ve eşi H.T'nin de arasında olduğu 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.