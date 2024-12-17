FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı...

Ankara’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ’mahrem hizmetler’ yapılanmasına yönelik Başsavcılık tarafından 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı...
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 12 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Adresleri tespit edilen şüphelilerden 10’u yapılan operasyonda yakalandı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin, iltisaklı ve irtibatlı oldukları anlaşılan daha önce ilişiği kesilmiş askeri personelle 4’ü mahrem sorumlu toplam 17 şüphelinin gözaltına alınması için karar çıkarıldı.


Etiketler: #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #fetö

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