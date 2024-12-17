Gözaltı kararı verilmişti... Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltı kararı verilmişti... Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 12 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Ekiplerce adresleri tespit edilen şüphelilerden 10'u yapılan operasyonda yakalandı.

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin, iltisaklı ve irtibatlı oldukları anlaşılan daha önce ilişiği kesilmiş askeri personelle 4'ü mahrem imam toplam 17 şüphelinin gözaltına alınması için karar çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin cumhuriyet başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine devam ediliyor.


Etiketler: #fetö #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #Ankara

İlgili Haberler

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!
FETÖ'nün finans yapılanması soruşturması 8 tutuklama!

FETÖ'nün finans yapılanması soruşturması 8 tutuklama!
FETÖ'den aranıyordu: Eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranıyordu: Eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler