Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara ve 2 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 21 kişi yakalanırken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:05
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent gelinde kaçakçılık yaptığını belirlediği birçok adrese baskın yaparken uygulama noktalarında da şüpheli araçları durdurdu.

Yapılan aramalarda 11 milyon 361 adet kaçak doldurulmuş sigara, 2 milyon 540 bin makaron, 47 bin 460 paket sigara, 572 kilogram nargile tütünü, 525 kilogram tütün ele geçirdi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken 1 kişi tutuklandı, 20 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaçakçılık Adana

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