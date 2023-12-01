Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından son bir haftada binlerce makaron, 8 bin 600 litre yakıt yağı, 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 12:23
Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık yapan şahsılara yönelik çalışmalar sürüyor.

MALZEMELERE EL KONULDU

Edinilen bilgiye göre son bir haftada yapılan operasyonda 420 bin adet makaron, 8 bin 600 litre yakıt olarak kullanılan atık yağ, 350 litre kaçak akaryakıt, 12 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


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