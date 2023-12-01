Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 12:23

Güncelleme: 01.12.2023 - 12:23

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık yapan şahsılara yönelik çalışmalar sürüyor.

MALZEMELERE EL KONULDU

Edinilen bilgiye göre son bir haftada yapılan operasyonda 420 bin adet makaron, 8 bin 600 litre yakıt olarak kullanılan atık yağ, 350 litre kaçak akaryakıt, 12 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.