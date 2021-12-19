Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltını alındı.

AA
19 Aralık 2021 Pazar, 09:52
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı-Adana istikametinde bir kamyonda yaptığı aramada 14 bin litre kaçak akaryakıt buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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