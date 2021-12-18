Bilecik'te 3 akaryakıt istasyonuna yasal işlem
Bilecik Valiliği, akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı ya da limitle satış yapıldığı belirlenen 3 akaryakıt istasyonu hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Bilecik Valiliği, kentte bazı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı ya da limitle satış yapıldığı yönünde gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı. Valilik, bu kapsamda 3 akaryakıt istasyonu hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "17 Aralık akşam saatlerinde bazı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı yada limitle satış yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine yaptırılan denetimler sonucunda bu şekilde hareket ettiği tespit edilen biri şehir merkezinde 2'si şehirlerarası yol güzergahında olmak üzere 3 adet akaryakıt istasyonu hakkında, ağır para cezalarından başlayarak lisans iptaline kadar varabilecek tüm gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- ASELSAN Katar’a açıldı
- Çok konuşulacak “5'li çete” iddiası
- VakıfBank mobil uygulaması çöktü
- Renault Clio'ya bir günde dev zam
- Üçüncü aşı işe yarıyor mu?
- Yargıtay’dan bankalara kötü haber
- TÜSİAD'tan iktidara çağrı
- Merkez Bankası dolara 5. kez müdahale etmişti
- AKP'nin kapısına dayandılar!
- Sağlıkçılardan hatırlatma dozu eleştirisi