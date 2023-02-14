Adana'da 16 müteahhit ve mühendis gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıkım yarattığı 10 ilden biri olan Adana'da yıkılan 13 binanın müteahhit ve mühendisi olan 16 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 18:00
Adana'da 16 müteahhit ve mühendis gözaltına alındı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 10 ilde etkili oldu.

Adana’da yaşanan çifte depremde 13 bina yıkıldı. Yıkılan bu binalarda 418 yurttaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı bu ölümlerin ardından soruşturma başlattı.

Görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı. Daha sonra ise bu 13 binanın müteahhit ve mühendisleri tek tek belirlenip gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 16 zanlı, Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. Dün ise Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalanmış ve "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklanmıştı. 


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