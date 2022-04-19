Adana'da 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uygulama noktasında durdurulan bir minibüste 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

AA
19 Nisan 2022 Salı, 10:09
Adana'da 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir minibüsle uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurup aradı.

Araçta, 60 pakette 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

Sürücü M.A. (26) ile yanındaki R.A. (26), İ.D. (30) ve A.G. (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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