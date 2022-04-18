Ali Mahir Başarır’dan ‘uyuşturucu ticareti’ için araştırma önergesi

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:37

CHP Mersin Milletvekili Başarır, yasa dışı uyuşturucu ticaretinin tüm yönleriyle araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Başarır, araştırma önergesinde şunları ifade etti:

“Eski Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurtdışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını 13 Nisan Çarşamba günü yazılı ve görsel basından öğrendik.

"DAHA DA VAHİM OLAN AKAT’IN ERDOĞAN OLMAK ÜZERE BİRÇOK SİYASİ İLE SAMİMİ FOTOĞRAFLARI"

Burada daha da vahim olan durum uyuşturucu ticaretinin önemli ismi olan Ali Osman Akat’ın başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu ülkenin İçişleri Bakanı’ndan tutun Dışişleri Bakanına, AKP Genel Başkanvekillerinden AKP’li eski bakanlara kadar birçok siyasi ile samimi fotoğraflarının yer almasıdır.

"KİLOLARCA KOKAİN YAKALANMIŞ AMA SADECE ALICI GÖRÜNEN KİŞİLERE DAVA AÇILMIŞTIR"

Söz konusu olayda, Alman yetkililerinin, Türk makamlarını uyarmasıyla uyuşturucu organizasyonu çözülmüştür. Ancak özellikle son yıllarda ülkemizde kilolarca kokain yakalanmış ama açılan davalar ise sadece alıcı görünen kişilerle sınırlı kalmıştır.

Bir örnek verecek olursak, 16 Haziran 2021'de Mersin Limanı'nda 1.3 tonluk rekor kokain yakalandı ama şu anda bilindiği kadarıyla sadece muz konteynerinin alıcısı görünen şirketin sahibi tutuklu durumda. Oysaki kontrollü teslimat burada da uygulansaydı uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili organizasyonda bulunan tüm kişiler tespit edilmiş ve adalete teslim edilmiş olacaktı.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN BİR KİŞİNİN ÜST DÜZEY SİYASETÇİLERLE FOTOĞRAFININ OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Özellikle son dönemde, seçim bölgem olan Mersin’in uyuşturucu kaçaklığı ile kamuoyunda sık sık anılması, burada bir güvenlik zafiyetinin olduğu kuşkularını ve yine bu konuda gerekli önlem ve denetimlerin yeterince yapılmadığını akıllara getirmektedir.

Ülkemizde uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin, iktidar kanadındaki üst düzey siyasetçilerle samimi fotoğrafları olması kabul edilebilir bir durum değildir. Ülkemize uyuşturucunun hangi yollarla girdiği, kimlerin uyuşturucuyu ülkemize soktuğu, kimler tarafından teslim alındığı, arkasındaki güçlerin kimler olduğu derhal araştırılarak gün yüzüne çıkarılmalıdır.”