Adana'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:49

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekip, zanlının kullandığı kamyonu şehir merkezinde durdurarak aradı. Araçta 26 ton kaçak akaryakıt bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.