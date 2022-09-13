Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

13 Eylül 2022 Salı, 12:05

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu görenler durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kanaldan çıkartılan kısmen çürümüş olan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



