Adana'da 4 gündür kayıplardı... İki kuzenden sevindiren haber
Adana'da 4 gündür kayıp olarak aranan R.H.G. (14) ile kuzeni H.T. (17) polis ekiplerince bulundu. İfadeleri alınan 2 kuzen, eve dönmek istemeyince yurda yerleştirildi.
Adana'nın Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde 23 Ocak'ta evlerinden markete gitmek için çıkan R.H.G. ile kuzeni H.T. aynı mahalledeki Kasım Gülek Çocuk Parkı'nda buluştu.
İddiaya göre; R.H.G.'nin babası H.G. (47) parkın önünden geçtiği sırada kuzenleri sigara içerken gördü. Paniğe kapılan kuzenler, koşarak kaçtı.
2 kuzen akşama kadar evlerine gelmeyince, aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde R.H.G.'yi Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı Gençlik Meydanı'nda bankta otururken; H.T.'yi ise Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde yürürken buldu.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, ifadeleri alınan 2 kuzen, eve dönmek istemeyince yurda yerleştirildi.
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