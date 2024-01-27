Eşi kayıp ilanı vermişti: İpte asılı halde ölü bulundu

İstanbul’da eşi tarafından 4 gün önce kayıp başvurusu yapılan 36 yaşındaki şahıs, Eyüpsultan Göktürk’teki ormanlık alanda ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 19:31
Eşi kayıp ilanı vermişti: İpte asılı halde ölü bulundu
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Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk’te bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapanlar, bir ağaca iple asılı halde erkek cesedi görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin 4 gün önce eşi tarafından kayıp ilanı verilen Cafer Işık’a (36) ait olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonrası Cafer Işık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cafer Işık’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.


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