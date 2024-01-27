Kayıp alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu!

Kilis’te dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan alzheimer hastası yaşlı adam, sabah erken saatlerde evinden 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:29
Kayıp alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu!
Abone Ol google-news

Kilis’in Polateli ilçesinde iddiaya göre, ikamet ettiği evinden dün akşam saatlerinde ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mustafa Çelik’i (85) bulmak için ekipler arama çalışması başlattı.

Ekiplerin 40 emniyet, 60 jandarma, 16 AFAD gönüllüsü ve 11 AFAD personeli ile 9 saat süren arama çalışması sonucunda kayıp alzheimer hastası, Polateli ilçesi bağlı Çaparhasan mevkiinde kırsal alanda ölü bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çelik’in cenazesi ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


alzheimer haberleri hasta haberleri kayıp haberleri kilis haberleri ölü haberleri

İlgili Haberler

Kırklareli'nde bir kişi evinde ölü bulundu

Kırklareli'nde bir kişi evinde ölü bulundu
48 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

48 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler