Hırsızlık yapan kaçak göçmen yakalandı: Sağlık kontrolünde doğum yaptı

Denizli ve Muğla’da kaçak göçmen operasyonu yapan JASAT timlerince, organizatör olan ve hırsızlıktan yakalanan yabancı uyruklu kadınlardan biri sağlık kontrolüne götürüldüğünde hastanede doğum yaptı.

İHA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:50
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Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ve Muğla ilinde eş zamanlı olarak kaçak göçmen operasyonu başlattı. 

JASAT timleri Pamukkale’de bir pansiyonda 43 yabancı uyruklu kişi yakalandı. JASAT, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gerçekleştiren organizatör 13 kişi yakalandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE DOĞUM YAPTI

Yabancı uyruklu organizatör göçmen kaçakçısı kadın, girdiği markette önce çevresini kontrol etti. Ardından elinde bulunduğu torbayla alkollerin bulunduğu dolaptan şişeleri bir bir çaldı. Alkol çaldığının fark edilmemesi için ise 2 adet alkol satın alarak marketten ayrıldı. 

Kaçak göçmen operasyonu öncesinde marketten alkol hırsızlığından dolayı takip edilen 2 yabancı uyruklu kadından, 34 yaşındaki Blandenie N.L.’nin hamile olduğu ortaya çıktı. Adliye sevkinden önce sağlık kontrolüne götürülen yabancı uyruklu kadın, hastanede doğum yaptı. 

Doğumun ardından kadın bebeğinin ismini ajandasına, ‘Meva Ela’ ismini yazdıktan sonra dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho’nun, "Doğru söyleyip birini ağlatmak, yalan söyleyerek güldürmekten iyidir” sözünü yazdı.


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