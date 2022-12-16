Adana'da 7 milyon liralık 'taklit ayakkabı' ele geçirildi

16 Aralık 2022 Cuma, 10:20

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’ndeki A.B.’ye ait mağaza ile depoda, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen ayakkabıların bulunduğu bilgisine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON TL

Operasyon için harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 2 adrese baskın yaptı. Mağaza ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.