Adana'da 7 milyon liralık 'taklit ayakkabı' ele geçirildi
Adana’da, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Depo sahibi A.B., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’ndeki A.B.’ye ait mağaza ile depoda, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen ayakkabıların bulunduğu bilgisine ulaştı.
PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON TL
Operasyon için harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 2 adrese baskın yaptı. Mağaza ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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