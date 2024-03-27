Adana’da 9 ruhsatsız silah ele geçirildi, 107 kişi yakalandı

Adana’da Yüreğir polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarla 9 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:51
Adana’da 9 ruhsatsız silah ele geçirildi, 107 kişi yakalandı
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Adana’da ruhsatsız silah operasyonu yapıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 19-26 Mart tarihleri arasında yaptıkları asayiş uygulamalarında, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirirken aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 107 kişiyi de yakaladı.


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