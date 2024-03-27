Adana’da 9 ruhsatsız silah ele geçirildi, 107 kişi yakalandı
Adana’da Yüreğir polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarla 9 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı.
Adana’da ruhsatsız silah operasyonu yapıldı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 19-26 Mart tarihleri arasında yaptıkları asayiş uygulamalarında, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirirken aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 107 kişiyi de yakaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat oldu
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Buse Terim'den boşanma sonrası ilk açıklama
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi
- Ümit Özdağ'dan açıklama!
- NBA yıldızından Fenerbahçe tahmini!
- Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
- Galatasaray'dan olay görüntülere tepki!