Adana'da kaçak 96 otomobil motoru ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 96 otomobil motoru ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:57
Adana'da kaçak 96 otomobil motoru ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı otomobil motoru bulunduğu bilgisi üzerine Ceyhan ilçesindeki bir depoya baskın yaptı.

Adreste, 96 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



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