Muğla ve Adana'daki depremler sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede...'

Prof. Dr. Naci Görür, dün Muğla ve Adana'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:14
Muğla ve Adana'daki depremler sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede...'
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, dün Adana ve Muğla'da deprem olduğunu açıkladı. 2 depremin büyüklüğü de 4 olarak duyuruldu. 

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 2 kentte meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR DEPREM..."

Köyceğiz'deki depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Görür, Acıpayam Fay Zonu'nu işaret ederek "Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede" uyarısını yaptı. 

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede."

"BU BÖLGE GERİLİMLİ"

Adana'daki deprem için Savrun Fayı'na dikkat çeken Görür, bölgenin gerilimli olduğunu söyledi. Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Arkadaşlar, Topallar-Saimbeyli/Adana’da 4,0 deprem oldu. Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli. Sevgiyle."


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