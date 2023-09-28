'Kanun Hükmü' festivale geri döndü! Yönetmen Nejla Demirci, "Hep beraber kazandık" dedi

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:41

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel seçkisinde yer alan "Kanun Hükmü" isimli belgeselin, filmde yer alan bir kişi hakkında devam eden yargı süreci nedeniyle 23 Eylül günü programdan çıkarıldığı açıklanmıştı.

Film çekimleri esnasında da kaymakamlık yasağı ile karşılaşmış ve konuyu yargıya taşıyan yönetmen Nejla Demirci, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından haklı bulunmuştu.

Festival komitesinin filmi seçkiden çıkarmasının ardından sansüre tepkiler çığ gibi büyüdü.

JÜRİ ÇEKİLDİ, YÖNETMENLER BİLDİRİ YAYIMLADI!

Festival jürisi sansüre tepki amacıyla bir açıklama yayımladı ve jürilikten çekildiğini duyurdu. Bunun ardından filmleri festival seçkisine alınan pek çok yönetmen de filmini festivalden çekerek ortak bir bildiri yayımladı.

Tepkilerin ardından geri adım atan Antalya Altın Portakal Film Festivali Komitesi yaptığı açıklama ile filmin seçkiye geri alındığını duyurdu.

"FESTİVAL GERİ ADIM ATTI"

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu imzasıyla dün yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanun Hükmü isimli belgesel filmde, yer alan kişiyle ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir."

"HEP BERABER KAZANDIK"

Konuya dair Cumhuriyet'e konuşan "Kanun Hükmü" filminin yönetmeni Nejla Demirci, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Demirci, "Güzel bir geri dönüş oldu" dedi ve şöyle devam etti:

"ARTIK SUSACAĞIZ FİLM KONUŞACAK"

"Medya, sinema sektörü ve halk hep beraber bir mücadele verdik ve kazandık. Bu bir kazanım. Türk sinemasının, belgesel sinemanın kazanımı" dedi.

Demokratik mücadelenin sona erdiğini belirten Demirci, filmi daha fazla medyada gündeme getirmenin festivalde yarışan diğer filmler için adaletsizlik yaratacağına vurgu yaptı. Demirci, "Artık biz susacağız, film konuşacak. Diğer arkadaşlarıma haksızlık etmek istemiyorum. Cumhuriyet aracılığı ile de bunu herkese söylemiş olalım. Bizim olan festivale geri döndük. Güzel bir festival bizi bekliyor" diye konuştu.

KÜLTÜR BAKANLIĞI ÇEKİLDİ!

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür" denildi.