Adana'da acı olay: Cenazeye giden aile kaza yaptı
Adana'nın Kozan ilçesinde cenazeye katılmak üzere yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Çukurköprü Mahallesi'nde meydana geldi.
Mersin'de hayatını kaybeden kardeşinin cenazesine gitmek için ailesiyle birlikte Osmaniye'den yola çıkan Mehmet Benli (68) yönetimindeki 80 AAF 723 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, duvara çarptı.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü ve yanındaki Esme Benli (64) ile Hanifi Benli (62), itfaiye görevlilerince araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambumanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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