Adana'da akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 03.02.2024 - 07:54

Güncelleme: 03.02.2024 - 07:54

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; daha önceden husumetli oldukları öğrenilen akraba iki grup sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeği ile ateş açtı. Çıkan çatışmada Ahmet Ö., Melis Ö., Ahmet Ö., Mehmet D. ve adları öğrenilemeyen 2 kişi bacaklarından yaralandı.

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Yaralılar, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayı boş kovan ve kartuş ele geçirildi. Olaya karıştığı öne sürülen bir kişi, yaralamada kullandığı düşünülen tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.